「華榮營造」小開陳建宏與前妻羅女爭執不斷，2017年7月21日晚上，羅女說要外出散心，陳建宏認為有蹊蹺，帶著女兒暗中尾隨，果然在高屏舊鐵橋旁的停車場看到羅女與一名空軍陳姓中士幽會，陳建宏上前理論時，該名中士竟作勢要打人，陳建宏拿出車上防衛用的木劍，拉扯之間反被該名中士奪走，並將陳建宏打到頭破血流暈倒在地。

陳建宏回憶當時情況：「我小女兒當時才4歲，全程目睹我被打，原本我已經傷重意識模糊，只聽到女兒在一旁不斷大叫『爹地』、『爹地』，我才瞬間驚醒。」而陳建宏的右前額縫了20多針，左後腦也縫了10多針，還造成腦震盪。

陳建宏在高屏舊橋停車場抓到前妻與陳姓士官幽會，反被陳姓士官持木劍打傷，當場血流如注，緊急叫來救護車。（圖／讀者提供）

離譜的是，陳姓中士打傷陳建宏後竟惡人先告狀，他檢具驗傷單對陳建宏提出傷害告訴，指稱遭恐嚇和毆打，還要求賠償8百萬元，陳建宏不甘被辱，也對陳姓中士提出傷害告訴。

結果在案件開庭時，陳姓中士又騷擾陳建宏，一次是開車作勢要撞陳建宏，另一次則是在法院直接走到陳建宏身邊坐下來，要聽他們討論案情，直到陳建宏請求法警協助，陳姓中士才收斂離開。

而最後判決結果，陳姓中士因傷害罪拘役55天，陳建宏也因傷害罪被判拘役33天，可易科罰金。陳建宏的姑姑不捨的說：「我從小看著建宏長大，他是一個老實人，但人善卻被人欺，光是為了被他們兩個（陳姓中士與羅女）誣告亂告，就花了70萬訴訟費，真的很惡劣。」

陳建宏被陳姓士官持木劍猛Ｋ，頭破血流，他右前額縫了20多針，左後腦也縫了10多針，還造成腦震盪。（圖／讀者提供）

被指為小王的空陳姓中士則喊冤表示，他與羅女是舊識，因為羅女受不了陳建宏家暴才找他訴苦，陳建宏若有他與羅女偷情證據歡迎提告，但如果是不實指控，他也不會忍氣吞聲。

至於開庭時騷擾陳建宏一事，陳姓中士卻辯稱：「誰規定去法院不能坐在他們旁邊？他們要做偽證，我要聽聽他們的說法不行嗎？」而是否企圖開車衝撞陳建宏？他則駁斥為無稽之談。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)