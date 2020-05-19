營造小開陳建宏指控前妻與一名空軍屏東基地的陳姓中士過從甚密，陳建宏多次抓包前妻與該名中士外出約會，有次被當場抓包，陳姓中士竟惱羞成怒，持木劍痛毆陳建宏，也成為陳建宏與前妻離婚的導火線之一。

而這名陳姓中士到底是何方神聖？本刊調查，陳姓中士因為操守問題，光是「中士」軍銜就掛了18年，遲遲無法往上升，依據空軍司令部的調查，他從2013年就開始在網路上兼差賣水晶藝品，還隱瞞已婚身分，在外與女子曖昧，後來陸續被記7個小過懲處。

陳建宏說：「職業軍人在外兼差，還破壞人家家庭，甚至將人毆打成傷，做出這麼多荒誕離譜的事情，部隊竟然只象徵性的記幾個不痛不癢的小過，讓他繼續爽領納稅人的錢？這人若不汰除，難平我心中憤怒。」

遭指控外遇的陳建宏前妻羅女回應，當年與陳建宏結婚後，他就沒有拿錢回家，薪水都拿去亂花，甚至上酒店花天酒地，之所以搬光家中家具，是因為陳建宏欠她錢，她只好拿家具抵債。至於在高屏舊鐵橋所謂被「抓姦」的事，是陳建宏持木劍先攻擊陳姓中士，陳姓中士是自衛反擊，羅女也指控陳建宏自己外遇，婚後對她家暴，實在忍無可忍才會離婚，絕對不是因為婚外情。

被指為小王的空軍陳姓中士則喊冤表示，他與羅女是舊識，因為羅女受不了陳建宏家暴，才找他訴苦，陳建宏若有他與羅女偷情證據歡迎提告，但如果是不實指控，他也不會忍氣吞聲，陳姓中士並澄清，他家裡本身在做水晶生意，他只是幫忙，結果陳建宏到處投訴他在外兼差，讓他被記過，感到很無奈。

至於開庭時騷擾陳建宏一事，陳姓中士卻辯稱：「誰規定去法院不能坐在他們旁邊？他們要做偽證，我要聽聽他們的說法不行嗎？」而是否企圖開車衝撞陳建宏？他則駁斥為無稽之談。

律師吳漢成表示，兩造雙方走上離婚這一步，相信大家都不願意見到，對於小孩的監護權以及扶養權，如果當初離婚時，小孩的監護權歸男方，也就是男方有權要求女方每月分擔子女扶養費。而離婚後，未擔任監護權人之女方有權「探視」，但不得影響小孩正常就學或生活作息。

會提出這樣的訴求，大概都是其中拒絕一方去聯繫小孩，等於把女方淨身出戶外，還讓女方看不到小孩，女方才提出反擊。女方縱有偷腥被發現而離婚，但法律上的探視小孩權利是牢不可破，無法以此做為拒絕探視理由。

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(中時電子報)