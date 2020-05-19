58歲的庾澄慶（哈林），4年前與小他14歲的主播張嘉欣結婚，婚後僅花3年時間就湊滿「好」字，接連生下愛女「哈密瓜」和兒子「哈寶」，讓人好不稱羨。近來鮮少露面的哈林，日前被本刊直擊毫無遮掩地台北市東區等老婆，兩人會合後，他立刻變臉扮猴子逗樂老婆，看得出夫妻倆相當恩愛。

2月26日晚間6點，本刊直擊一名身穿紅色T恤搭配黑色短褲、露出健壯小腿肚的帥大叔，孤身一人在台北市大安區的瑠公圳公園附近閒晃，仔細一看，原來是曾獲金鐘、金曲雙金肯定的庾澄慶。看似在等人的他，把握空檔在路邊做起伸展運動，看來他的精壯身材，就是靠著隨時動兩下鍛鍊出來的。

見到老婆張嘉欣現身，久候多時的哈林立刻變臉裝猴樣逗樂她。（圖／本刊攝影組）

等著等著，哈林似乎開始覺得無聊，竟當場撩衣搔後背，年輕時偶包超重的他，現在已能大方做自己；5分鐘後，本刊記者終於見到張嘉欣綁著馬尾、戴著口罩，還提著皮包和兩袋戰利品走向哈林。久候的哈林見到愛妻，掩不住心中的喜悅，直接在馬路上扮起鬼臉迎接老婆大人，全然不在意旁人的眼光。

看到老公如此猴模猴樣，張嘉欣被逗樂到眼睛瞇成一條線，哈林隨即牽起老婆，一路上不忘保持喜感十足的猴子臉，大概是去年在音樂劇《西哈遊記─魔二代再起》中飾演孫悟空入戲太深，至今仍無法抽離角色。夫妻倆一路牢牢牽著彼此，散步前往停車處，開著自家休旅車離去。

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(中時電子報)