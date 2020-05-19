小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（19日）新聞重點。

【1】司改慢步在雲端 人民超無感

520將至，蔡英文總統將展開4年新任期，但最近一次民調顯示，民眾對蔡總統推動司法改革，滿意度39%、不滿意度高達45%，是民調中唯一不滿意度高於滿意度的施政項目，顯示蔡總統本屆任期的司改，繳出的是不及格的成績單，更是死當。

【2】請假參選總統 韓國瑜道歉

罷韓最後關頭，高雄市長韓國瑜溫情喊話，18日針對請假選總統向市民正式致歉，「非常非常抱歉，市長不在家，讓市民朋友操心了」。但他強調，參選也是想讓高雄更好，銷假後他1天當2天用，「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴」。

【3】陸發現抗體 可阻斷新冠病毒感染

大陸科研團隊近期在美國《科學》雜誌發表線上論文，並稱他們發現2種可以有效阻斷新冠病毒感染的人源單株抗體，可望用於抗新冠病毒藥物或疫苗的研發。另一方面，大陸持續有零星確診個案，17日新增7例確診病例；有學者就提醒，下一步要關注的是疫苗產能問題。

【4】愛奇藝遭追殺 經銷商三問蔡政府

蔡政府全面追殺大陸OTT TV業者，擁有百萬會員的愛奇藝首當其衝，愛奇藝在台經銷商歐銻銻娛樂董事長范立達打破沉默，表示愛奇藝台灣站沒有新聞和政論節目，也沒有所謂的洗腦節目，並反問「號稱民主自由的台灣，是否真的容不下愛奇藝這個OTT平台？」

【5】流感之戰揭祕 喬丹自曝遭下藥

回顧「飛人」喬丹生涯最經典戰役之一，很多球迷都會想到1997年總冠軍賽第5戰，因為那場比賽喬丹被媒體爆出帶著流感上場，仍帶領公牛兩分險勝爵士宣告聽牌，但喬丹竟在昨天播出紀錄片《最後一舞》第9集親自揭開當年真相。

(中時電子報)