47歲的「老妖怪」柯隆（Bartolo Colón）自從2018年在德州遊騎兵待滿整季後，直到現在都未收到大聯盟球團的報價，儘管已經一年多沒站上大聯盟舞台，但他的棒球夢卻還沒有熄滅，日前接受《ESPN》視訊會議專訪時，柯隆表明自己還沒打算高掛球衣，希望能重返大都會再戰一年。

柯隆在視訊會議中表示，如果要選擇一支球隊，他希望退休前穿的最後一件球衣是大都會的藍橘條紋戰袍，他強調：「我希望我的職業生涯在紐約結束。」

柯隆職業生涯效力多隊，曾在2014年至2016年為大都會打球，這3個賽季他的表現相當穩定，在588.2局的投球中，繳出44勝34敗、防禦率3.90的成績單。

回憶起那3年在大都會的經歷，柯隆認為這支球隊真的很特別，他說：「我曾效力過10支球隊，但大都會球團、所有球員、球團高層甚至是廚房員工，他們對待我的方式讓我驚豔。」

柯隆也提到，大都會的球迷是最棒的，儘管要在他們面前出醜，自己也是心甘情願：「起初我打擊時頭盔常常掉下來，他們都會笑我，最初我感覺很不舒服，但當我看到球迷很享受時，我就帶上更大的打擊頭盔，這樣就會掉更多次，為他們製造更多歡樂。」

不過柯隆2016年球季結束離開大都會後，之後的表現並不理想，2017年至2019年分別效力亞特蘭大勇士、明尼蘇達雙城以及德州遊騎兵，只投了289.1局，繳出6.13防禦率以及1.46的每局被上壘率。

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(中時電子報)