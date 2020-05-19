一名自稱是刑警的怪異搶匪男子，日前在北市萬華區西園路上，先當街攔下一名女機車騎士搭訕聲稱要交朋友，卻突然拿辣椒水往他臉上猛噴後逃逸，女騎士當場痛苦得倒地，當熱心民眾上前關心時，怪靠應出現謊稱自己是刑警，再度在眾目睽睽下二度拿辣椒水噴灑女騎士，還當場搶走她的皮包後逃逸，嚇傻一旁民眾，警方目前已經掌握該名怪異搶匪追憩中。

警方表示，被害女子本月10日晚上7點多，行經西園路一段時，遭到一名機車騎士搭訕，她直接離開，不料騎士拿出辣椒水，朝女子臉部、胸部噴灑，導致女子當場淚流滿面，向旁邊路人求助。

騎士逃離後，竟又返回犯案現場，向熱心路人聲稱自己是刑警，正要了解現場狀況，騎士趁隙又拿出辣椒水再度噴灑，此次搶走女子隨身包包，裡面有現金250元，這時被害人才立刻拿撥打110報案。

警方獲報後，立刻調閱監視器鎖定犯案用機車車牌，現已掌握歹徒身分，預計近日將依搶奪罪逮捕嫌犯到案。

(中時電子報)