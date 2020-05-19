高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日進行，韓國瑜由冷戰轉為熱戰，日前喊話呼籲韓粉不要出門投票，昨（18）日在市政會議上，更為請假3個月參選總統向市民道歉。作家苦苓從總統大選蔡英文在高雄得票率，及罷韓投票率，表示「粉危險內」。
面對罷韓，從北上聲請停止罷免投票、看板大戰，到近日公開呼籲韓粉不要出門投票、向高雄市民道歉，韓營轉守為攻，正面迎戰罷韓團體。
苦苓先前在臉書表示，歷來單一對象的選舉，例如立委補選，投票率從沒超過4成，民進黨得票率也從沒超過2成5，「高雄人憑什麼坐在那裡，就認為罷韓一定會成功呢？」
昨日他又指出，小英總統在高雄的得票率是63%，罷韓的投票率只有4成，那同意罷免票就會是57.4萬票，剛好跨不過1/4的罷免門檻，直呼很危險。
對此，網友也坦言「別樂觀！創造歷史是不容易的！」「不容易，有風險」、「真的很緊張啊！」「真的沒有樂觀的本錢」、「真的非常危險」。
(中時電子報)
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