高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日進行，韓國瑜由冷戰轉為熱戰，日前喊話呼籲韓粉不要出門投票，昨（18）日在市政會議上，更為請假3個月參選總統向市民道歉。作家苦苓從總統大選蔡英文在高雄得票率，及罷韓投票率，表示「粉危險內」。

面對罷韓，從北上聲請停止罷免投票、看板大戰，到近日公開呼籲韓粉不要出門投票、向高雄市民道歉，韓營轉守為攻，正面迎戰罷韓團體。

苦苓先前在臉書表示，歷來單一對象的選舉，例如立委補選，投票率從沒超過4成，民進黨得票率也從沒超過2成5，「高雄人憑什麼坐在那裡，就認為罷韓一定會成功呢？」

苦苓分析先前總統大選得票率，以及罷韓投票率。（圖／摘自苦苓臉書）

昨日他又指出，小英總統在高雄的得票率是63%，罷韓的投票率只有4成，那同意罷免票就會是57.4萬票，剛好跨不過1/4的罷免門檻，直呼很危險。

對此，網友也坦言「別樂觀！創造歷史是不容易的！」「不容易，有風險」、「真的很緊張啊！」「真的沒有樂觀的本錢」、「真的非常危險」。

(中時電子報)