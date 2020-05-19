行政院科技會報辦公室表示，「台美防疫松cohack」吸引7國53組、共215人提案參與，15日評選會議決選出5組具可行性、創新性及社會影響力的新冠肺炎抗疫創新應用方案，這些數位抗疫解方將透過多元管道，進行國際宣傳與分享。

科技辦指出，評選會議決選出的5組抗疫創新應用方案，包括來自台灣的「Autonomy」、「LogBoard 前線支援」、「跨領域研究室」、「緯謙科技 TeamsEP 科技防疫管理系統」，以及來自美國加州的「Gemini Data」。

科技辦說明，上述5項解決方案涵蓋疫前資訊精準掌握、疫中公私協力完善疫調管理，及疫後成立友善平台幫助民眾展開新生活，充分運用資通訊科技與數據力量，提出創新數位抗疫解方，展現國內外團隊跨界集思的創意，並付諸實行積極幫助世界。

科技辦表示，得獎團隊將獲得台美共同署名、大同公司贊助的「台美防疫松cohack」限定款「大同電鍋」獎盃，並搭配國研院國網中心加碼致贈的「關山香米」，以創新方式鼓勵得獎團隊對防疫應用方案的創意投入。

「台美防疫松cohack」由行政院與美國在台協會（AIT）主辦，科技辦承辦，外交部、衛福部、國發會、國研院國網中心協辦，並由資策會執行。科技辦表示，台灣未來將持續和國際社會分享在防疫科技領域上的努力和成就。

(時報資訊)