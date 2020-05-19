梅雨鋒面與西南氣流可能為台灣帶來強降雨災情，行政院長蘇貞昌對此指示災害防救辦公室，於昨（18）日下午召開情資研判會議，邀集相關部會共同聽取氣象分析報告，並要求各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，做好超前部署整備工作。

中央氣象局表示，台灣附近西南風增強，今（19）日起受梅雨鋒面及西南風影響，全台各地天氣不穩定，局部地區可能達豪雨以上雨量。經濟部表示，因應豪雨威脅，已於18日上午提前部署，水利署已先成立應變小組，後續視降雨情形逐步提升應變層級。

災防辦表示，本次情資研判會議請中央氣象局持續監控劇烈天氣動態，與各防災單位保持密切聯繫，同時要求中央及地方各級政府隨時注意豪大雨特報及監控雨量，通報所屬提早整備，並掌握水利設施、河川疏浚、都市下水道清疏、公路工程整治進度。

此外，考量目前仍為防疫期間，請內政部及衛福部針對災害潛勢地區避災離災，應落實疏散撤離與收容安置等作業，儘早啟動各項必要應變措施外，並應同時落實中央流行疫情指揮中心相關防疫措施及指引，預做規畫準備。

災防辦指出，考量豪雨致災期程較快，請相關中央機關掌握即時災情資訊落實通報，適時調整彈性啟動應變機制，並針對易淹水致災地區預先規畫搶修人員裝備及抽水機、掌握地方政府滯洪池整備作為，並請各級政府利用各種管道加強宣導整備應變作為。

災防辦提醒，鑒於近期因短時強降雨已發生多起溪水暴漲受困案件，民眾豪雨預警時間較短，於上下班期間或進行各項戶外活動，皆應隨時注意天氣預報，如非必要避免前往山區、河邊活動，並配合做好各項防災準備，以確保生命財產安全。

(時報資訊)