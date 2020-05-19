台灣證券交易所統計，4月全體證券商稅後淨利66.79億元，較3月轉虧為盈；累計1至4月全體證券商稅後淨利20.82億元，較去年同期衰退83.34％。

證交所指出，4月大盤總成交值約3.314兆元，較3月減少22.46％，使得證券商經紀手續費收入較3月減少，經紀業務獲利31.86億元，月減24.65％，但加權股價指數在4月為上漲趨勢，3月為下跌趨勢，自營業務淨利34.5億元，較3月成長143.56％。承銷業務4月獲利6.17億元，較3月轉虧為盈。

累計今年以來，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加42.06％，經紀業務獲利121.11億元，年增73.88％；但今年截至4月加權股價指數為下跌趨勢，相較去年同期為上漲，使得自營業務淨利較去年同期由盈轉虧，累計虧損54.01億元；今年資本市場籌資案銳減，前4月承銷業務淨利也轉為虧損3.49億元。

(時報資訊)