綠界科技(6763)協助台灣廠商走向全球國際化，預計於5月中下旬改版推出多國語言的付款頁面，大幅降低外國人向台灣網路店家購買商品時的付費障礙，增加綠界特約商店的銷售業績與競爭優勢。

綠界科技表示，有鑑於海外消費者直接向台灣廠商網站下單購物跨境交易迅速增加、各國留學生及觀光客人數及消費日益增加、外籍移工於購物消費需求等剛性需求，因此將推出繁中、簡中、英文、日文、韓文、印尼文等6種語言版本，讓企業及賣家在面對不同國籍的外國人士時，也都能提供全方位多語言的便利付款流程。

依據國家發展委員會數據統計108年外籍移工人數已達71萬人次，再加上政府加強新南向政策，許多廠商紛紛表示有強烈的多國語言結帳流程需求。綠界科技先鎖定東北亞旅客及東南亞印尼移工的需求，接下來會再開發更多的語言版本來符合大小廠商的需求。

綠界科技本身金流服務就已經支援海外Visa、Master、JCB等信用卡及銀聯卡的功能，特約商店只要勾選啟用即可，如此一來可以讓外籍人士購物時，不用再費時費力的使用翻譯軟體逐字翻譯，讓購物體驗更順暢，結帳更快速便利。

(時報資訊)