新竹縣竹東鎮前(17日)發生一起當街殺人命案。一名潘姓男子昨晚酒後騎車去找欠債的友人要債時，在友人住家前詢問鄰居卻發生口角，盛怒下竟當場抽出西瓜刀將無辜鄰居一刀當街剖胸砍死，接著又到友人家砸窗，警方循線逮捕到潘嫌，但被砍的林姓男子則當場死在街頭。檢方深夜複訊後，認定潘嫌有湮滅罪證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，潘嫌昨晚要前往呂姓友人家要債，當潘嫌騎車抵達呂姓友人住處前，看到林姓男子在路旁聊天，於是停車詢問呂男是否在家?但林男不予理會而引起潘嫌盛怒，當場甩了他一拳，接著就抽出西瓜刀朝林男身上砍下，一刀就從頸部鎖骨部分一刀砍下，傷口直到胸口，胸口直接大量噴血，林男當場倒地昏迷。

根據目擊者表示，潘男行兇後竟然還到呂男門口找呂男，手中還不斷拿西瓜刀揮舞，並打破窗戶後才逃逸逃。警方獲報後循線將潘嫌逮捕，目前全案已依照殺人罪嫌移送地檢署偵辦，訊後聲請羈押禁見獲准。

(中時電子報)