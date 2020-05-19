高市議會舉行定期大會，高雄市副市長李四川在此時罕見吐露內心話語，細數高雄這一年來的改變，以及訴說為何他願意追隨高雄市長韓國瑜的心聲。此文一出，逼哭許多韓粉，紛紛留言為李四川加油打氣，大喊「川伯辛苦了」！

李四川臉書。（摘自李四川臉書）

李四川今在臉書以「用成績向市民報告 高雄正在拼出幸福願景」為題，發文表示，高雄市議會今天安排韓市長進行施政報告，韓市長與團隊仍不忘初衷，就是要努力讓高雄在「兼顧財政穩健」與「城鄉平衡發展」的原則下變成更美好的城市。

李四川更細數高雄的改變。李直言，其中所提到的「務實建設」，讓高雄的工務運作重新快速轉動起來，不只是他所堅持的，更是工程人的重要共通語言。農漁產品產銷、吸引外商投資、觀光人潮是韓市長的強項，也為高雄大大的提高能見度，讓高雄這座南方大城重新被看見，也因為如此，他為什麼願意全力為韓市長的目標和高雄願景打下地基。

李四川強調，從產業轉型再造、改善422.1萬平方公尺市區重要道路、24萬盞路灯智慧化、恢復治水防洪設施整治、優化公共運輸網絡、六大住宅輔助、5年内更換老舊監視器及消防車輛、一區一特色共融公園等等計畫，＃這些事情每一天都在實現，＃每一天都在生活中發生。

李四川最後感謝所有議員的建議，他也相信，所有理性的建議和問政是正循環的一部分，持續讓好的改變、對的事情延續下去。

李四川罕見吐露內心話，讓韓粉好感動，紛紛留言表示，「川伯辛苦了…有您當韓市長的後盾是高雄市民最棒的幸福呦」、「記得別忘了幫川伯按讚」、「看到川伯為高雄市民這麼努力，好感動」、「謝謝川伯守護高雄」、「韓市府團隊辛苦了。感謝川伯給市民務實的工程，生活品質改善很多很多。加油」。

網友留言。（摘自李四川臉書）

(中時電子報)