許純美以奇特風格、肢體動作和招牌藍色睫毛膏妝容爆紅，她近年淡出演藝圈後，昨被好姊妹恬娃曝光近照，再度掀起討論，而「上流美」許純美也大方對外分享她的近況，還提到自己在演藝圈的委屈事，讓許純美直呼：「到現在想起來都不快樂」。

恬娃曬與許純美聚會照。（圖／取材自恬娃臉書）

恬娃日前在臉書曬出與許純美、陳淑芳喝下午茶照，照片中的許純美頂著素顏、坐著閉目養神，62歲的她脂粉未施、隨興綁起長髮，而許純美身後還有多張她年輕時的沙龍照，許純美私照曝光後，也勾起許多人對她的回憶。

許純美也大方分享近況，根據《三立新聞網》報導，許純美表示自己身體非常好，平時學佛外，也會打高爾夫，提到演藝圈，許純美則指出，她有次被媒體問到偶像是誰，許純美就回答車仁表、秦漢等人，沒想到隔天媒體卻寫她「愛上黎明」，甚至還要拿出一百億給對方。

許純美提到這段回憶直呼很不滿「氣到差點吐血！」表示自己怎麼可能拿出一百億給黎明，講到最後甚至感傷說：「這件事到現在想起，都非常不快樂。」

(中時電子報)