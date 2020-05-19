周杰倫出道至今20年，創作過的歌曲伴隨７、８年級生成長，不過近期拍的「周遊記」因為宣傳不周，讓他大動肝火怒嗆Netflix，對此網紅陳沂表示：「周杰倫不只創作旋律無法再感動人心，一次次屁孩式發言也讓人想說究竟怎麼了」，語氣中充滿無奈。

陳沂坦言周杰倫是這個世代代表性的明星，即便多年後名字也會被永久留在華語歌壇，但不解為何近年來創作旋律無法再感動人心，在拍完「周遊記」還怒嗆Netflix宣傳不利，一次次屁孩式發言讓人摸不著頭緒，對此陳沂點出癥結點：「周杰倫到了剛愎自用的高度，身邊已容不下會對他說實話的朋友，僅剩下會稱讚他好屌好棒依附他維生的人了」。

此外陳沂提出疑問，人到了不可一世的時候，是否再也聽不進真話，接著舉自己為例，她自認是自負且聰明的人，因此做品牌過程常做出錯誤決定，但慶幸的是身邊朋友都會點出問題在哪，避免自己走很多冤枉路，因此呼籲所有人要心存感激，感恩還願意跟自己說實話的每個人。

(中時電子報)