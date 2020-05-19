全國公務人員協會榮譽理事長李來希日前才剛失言，昨又在臉書提及副總統陳建仁放棄卸任副總統的禮遇，選擇回任中研院特聘研究員一事，李直言，陳高調說放棄副總統禮遇，要回歸學術，「明明是要錢，被講成要仁要義，既然做了婊子，又想立貞節牌坊，太可怕了，要名要利，裡外都要，就是不要臉」。該言論引來諸多網友議論。

李來希昨在臉書直播中表示，陳建仁選擇卸任後到中央研究院領高薪，是「得了便宜還賣乖」。李來希批評，主導軍公教退休制度改革的陳建仁，在推動立法期間被問到改革後可領多少退休金，陳建仁當時回答以教職身分可領六萬三千元，「若省吃儉用，是夠的」，如今則嫌副總統卸任禮遇18萬元不夠，選擇了一個將近50萬元的中研院特聘研究員的「好缺」，「又要名又要利真是『婊』裡不一」。

李來希提及，全世界只有台灣對副總統有卸任禮遇，陳建仁卸任後，蔡英文仍頒布命令安排特勤維安給他。而中研院特聘研究員制度，是前院長李遠哲為自己量身訂做而創設的，一聘為5年，可無限次續聘，月薪高達將近50萬元。陳建仁選擇較優渥的中央院待遇，「這是人性」，「既然這樣，低調去就行了，沒有人會理你的，可是你太高調，說放棄副總統禮遇，要回歸學術」，他譏諷「學術你早忘光了」，他批陳明明是要錢，被講成要仁要義，「既然做了婊子，又想立貞節牌坊，太可怕了，要名要利，裡外都要，就是不要臉。」

對此，網友紛紛怒轟李來希「這真的有點過分了」、「這個人真的沒下限」、「你有本事的話，你也可以去賺」、「這理論只適用在你身上」、「只會領錢的人罵有貢獻的人」、「他是不是以為研究員跟以前一些公務機關冗員一樣 整天只要泡茶看報紙」。不過也有網友說「他說的也沒錯」、「講話難聽了點，但很實在」、「永遠為正義發聲是真正的正義之士」、「可嘆現在絕大多數台灣人民都成了貧窮的奴隸」、「又客觀又事實 再笨的人都懂這是要名要利」。

(中時電子報)