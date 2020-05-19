「港湖胖虎」再發威！高嘉瑜大喇叭獻唱里民崩潰

有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜，其實還有另一個封號，就是「港湖胖虎」，因為只要她一開口唱歌，就超級驚人，不是破嗓就是走音的歌喉，現在又再度發威，選在母親節時，用里長的播音系統大聲獻唱，也讓里民大崩潰，直呼怎麼一大清早就被歌聲嚇醒。

「母親像月亮一樣，照耀我家門窗」一大清早的，民眾鏡頭對準窗外錄下這一段，是誰的歌聲透過大喇叭在整個社區裡迴盪。「聖潔多麼慈祥…」不只走音還破音，仔細聽這聲音怎麼有點熟悉，原來就是被封為「港湖胖虎」的民進黨立委高嘉瑜在唱歌。

民進黨立委高嘉瑜：「剛好里長覺得趁母親節，然後可以跟大家祝福一下，那我就想說在廣播裡面獻唱一首，給大家開心一下」。

唱得很有自信，還在臉書上加碼「希望每年都能唱給大家聽」，但網友已經先一片崩潰，表示一早毫無防備被嚇醒，難道這是懲罰里民嗎？還開玩笑說，下次哪邊開票低就唱哪邊，有「國防武器」之稱的歌聲不怕驚人，破嗓女神被封港湖胖虎，不是沒有原因。

「酸甘甜的情路，夢圓等何時～」不管是自己solo，還是找來阿堅伴奏，怎麼唱怎麼破，高嘉瑜開口沒在怕，經典歌曲再添一首。

(中時電子報)