受到新冠肺炎疫情影響，邁阿密馬林魚成為大聯盟首支停工的球隊，事隔2個多月，根據最新消息指出，球團將從美國時間禮拜二起開重新開放春訓基地，馬林魚也成為首支復工的球隊，為大聯盟復賽之路邁進一大步。

隨著疫情趨緩，佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）日前宣布重啟體育賽事，同樣位於南灘的NBA球隊邁阿密熱火已經開放球館做訓練，根據《邁阿密先驅報》喬丹（JordanMcPherson）報導，馬林魚也宣布，從明天起開放位於佛羅里達州朱庇特鎮的春訓基地。

報導指出，馬林魚40人大名單被允許使用「Roger Dean Chevrolet Stadium Complex」春訓基地的設施，打者可以使用室內打擊區，投手則可以丟牛棚，不過目前球員僅能維持個人訓練，至於球團的休息室仍不開放。

為了恢復比賽進行，大聯盟日前提出多達67頁的復賽守則，裡頭提到，球員之間必須保持6英呎的距離，且禁止擊掌、隨地吐痰，吐菸草汁及葵花子殼，也不鼓勵球員賽後在球場洗澡，並且搭計程車回家。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)