台積電美國存託憑證（ADR）上周五大跌超過4％，18日再傳出停止對華為接單，外資賣盤傾巢而出，大賣超42,709張，股價險守290元關卡大跌8元，本周520將面臨年線286元保衛戰；引起關注的是，在台積電利空頻傳之際，今年來「外資丟、內資撿」，總股東人數近日更直逼50萬人大關。

投資專家指出，從歷史統計來看，台積電股東人數及外資持股比率高低，常與股價有一定連動。以2008年金融海嘯時，台積電股價只有30～40元，當時股東人數也在48～49萬附近的高水位，外資對台積電持股最低曾來到73％，但到了2013～2014年股價衝上百元時，股東人數降至35萬多人，外資持股比率上升至77～78％附近。

再看去年4月24日，台積電股價衝上270元波段新高時，股東人數於4月26日為32萬多人；去年12月17日推升至345元歷史新高，股東人數約35萬人，這波史上罕見散戶發揮螞蟻雄兵的力量，與外資共同將台積電股價拱上新高。

今年3月19日台積電股價低點來到235.5元後，外資一路賣，內資包括政府基金、國安基金及散戶大舉承接，股東人數5月15日為49.19萬人，較去年底大增12.44萬人。

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(中時電子報)