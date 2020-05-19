國際中橡(2104)指出，由於疫情影響，全球車市供應鏈上下游無一不受到波及，導致輪胎、碳煙業開工率至今仍維持低檔。不過，印度政府持續推動汽車發展計畫下、輪胎廠紛紛在印度進行擴產計畫，預期2026年前印度將成為全球第三大汽車市場，碳黑需求量仍將持續成長，長期仍看好。

中橡2019年合併營收222億7,094萬元，合併稅後淨利11億6,553萬元，每股盈餘為1.20元。今年第1季合併營收44億6,569萬元，合併稅後淨損7,492萬元，每股虧損0.04元。以2019年全年營收比重來看，碳黑事業群貢獻度達70％、電池事業群佔約17％、生技事業群則佔13％。

自2019年底至今國際油價大幅滑落，全球相關產業受到衝擊，國際中橡碳黑亦難免受到市場價格超額反映影響。2020年農曆年後，大陸地區延遲復工，直至3月汽車供應鏈才逐步恢復生產，但在歐美疫情爆發下，外銷需求大幅減少，內需市場也尚未恢復，導致輪胎、碳黑業開工率至今仍維持低檔。

美國3月中在UAW（全美汽車工人聯合會）要求下，各大車廠暫時停止營運，保護工人健康安全，而歐洲車廠亦因封城等因素暫停生產。在各大汽車生產基地採取嚴峻防疫措施下，經濟活動停擺，供應鏈上下游無一不受到波及，陸續停工或減產，而中橡碳黑全球八廠也因此受到影響，部分廠區停工或減產。

印度的封城政策自3月底延長至5月，汽車銷量4月大幅衰退；但在印度政府持續推動汽車發展計畫下、輪胎廠紛紛在印度進行擴產計畫，根據OICA（世界汽車工業國際協會）統計，印度目前為全球第五大汽車銷售市場，預期在2026年前印度將成為全球第三大汽車市場，碳黑需求量仍將持續成長，長期仍看好。

中橡指出，雖在疫情影響下主要轎車胎市場需求萎縮，尚有包括商用輪胎、塑膠及橡膠製品等其餘深入生活各層面之應用需求，產品多元化分散風險。

中橡台灣研發中心於2019年底正式啟用，透過專業加工與應用評價設備，除提升產品品質外，將持續開發高階碳黑產品，聚焦研發能量於輪胎、橡塑膠、油墨等市場，提高利基型產品比重，並期望帶動台灣產業鏈升級。

面對全球輪胎及橡膠製品企業的全球佈局，繼印度Gujarat省新建第二座碳黑廠後，2019年底宣布將與土耳其OYAK集團在土耳其設立合資公司，碳黑生產基地將由亞洲、美洲，拓展至歐洲市場，打造在地製造、異地備援全球產銷系統，分散單一市場風險。

生技事業群受到被授權人Genzyme提出歐洲權利金疑義影響，2020年起將不再認列歐洲區權利金營收。目前歐洲及美國權利金爭議皆進入仲裁階段，集團已委託律師積極透過仲裁程序保障及爭取公司權益。

(時報資訊)