火箭隊老闆費爾蒂塔(Tilman Fertitta)於美國時間周一造訪白宮，與多家餐飲業者及總統川普(Donald Trump)商討復工。費爾蒂塔會議中忽然重提去年的香港風波，表示他早有預感今年是大陸很差的一年。川普大笑。

費爾蒂塔是休士頓餐飲集團Landry's, Inc的老闆。他說：「我們的損失慘重。談到中國，當我的總管莫瑞(Daryl Morey)推文支持香港自由的時候，我早該明白這會是中國很糟糕的一年。我現在都還在設法搞定那件事。」

川普笑著對在場的餐飲老闆解釋：「他(費爾蒂塔)也是火箭隊的老闆。」川普又問：「你還留著莫瑞？那他肯定是很有本事了。」費爾蒂塔回答：「這聽起來像是陷阱題。」大家又笑。

提起NBA，川普順便問說那些年薪2500萬美元的球員要怎麼辦。費爾蒂塔說：「我有兩個年薪4000萬的球員，哈登(James Harden)與韋斯布魯克(Russell Westbrook)。球員本季減薪25%，剩餘的比賽與球團五五分帳，當然他們必須要上場比賽才能收錢。」

比起職棒大聯盟(例行賽還未開打)，NBA受到的衝擊比較小，球季已經進行大半季，老闆不至於虧太多，球員對於減薪的幅度也還能接受。

(中時電子報)