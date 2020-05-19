朝聖「金正恩最愛的麵」網一看傻眼：有貢丸？（圖／翻社自臉書,朝鮮經貿文化情報 DPRK）

北韓充滿著神秘色彩，讓外界對當地的事物非常好奇，一個研究北韓文化的粉專PO文分享，發現台北有家小吃搬出金正恩的照片來背書，主打「元帥最愛的一碗麵」，讓小編知道後連滾帶爬的去朝聖，結果卻讓他大失所望。

臉書粉專「朝鮮經貿文化情報 DPRK」發文表示，在台北一家冷麵標榜是「東北冷麵」，受過平壤玉流館家學淵源薰陶，並說是北韓領導人金正恩最愛吃的。讓該粉專的小編好奇所謂「元帥最愛的一碗麵」，到底有多厲害？

粉專小編分享，麵端上來時是用塑膠碗盛裝，看得出麵是蕎麥成份的，配料有泡菜、豬肉、貢丸、半邊的雞蛋、雞蛋絲、番茄以及香菜（芫荽），擺盤如第二張照片，不過當他用筷子攪動麵體，「發現竟然有貢丸」頓時覺得不太妙。

粉專小編表示，他當然不期待說有平壤口味，但喝口湯後發現這麵有點「泰式風味」，並加上濃濃的「香菜味」，麵裡頭的肉沒有調味，麵體則比較硬，與平壤冷麵有嚼勁的程度，當然是無可比擬。小編吃完後總結，這碗麵都是各自的味道，湯是湯、配料是配料。

粉專小編吃完這碗麵後懷疑，也許東北冷麵真的是這樣子，但沒有銅碗沒關係，好歹用304不要用塑膠碗，重點是為何台味滿滿的貢丸也在裡面，這碗70元的麵，元帥真的喜歡吃嗎？

貼文曝光後，吸引網友熱烈討論，「南韓的冷麵也不會有貢丸」、「香菜唯一死刑」、「我看到塑膠碗就知道完了」另也有網友開玩笑說，「元帥看到這個會不會大怒？」也釣出小編回應，「不曉得...可能示意相關人員溝通」。

(中時電子報)