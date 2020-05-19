兩岸經濟合作架構協議（ECFA）將在今年9月12日屆滿10年，中南部仍不時傳出ECFA將終止消息。經濟部次長王美花18日表示，到目前為止，「兩岸沒有洽談終止事情」，經濟部會盡快拿出說帖，釐清真相。

經濟部次長王美花昨日上午前往立法院經濟委員會，進行108年經濟事務財團法人業務實地查核報告並備詢。由於ECFA在2010年6月29日簽署、同年9月12日生效，今年剛好是第10年，經濟部評估，ECFA影響外貿出口金額約5％，以石化、機械、車輛零組件為主要影響產業。

外界擔心中國大陸若片面終止ECFA，將會衝擊台灣產業發展，昨日在經委會上也引起多位朝野立委關心。民進黨陳亭妃質詢時表示，在中南部已看到不少流言造成恐慌，讓當地企業人心惶惶。甚至有心人造謠，「現在面臨肺炎疫情，加上中國終止ECFA，台灣產業就會倒光光」。

王美花強調，目前ECFA仍正常執行，兩岸間沒有要再談終止ECFA的事情，大陸也沒有發出終止通知給台灣，但為了釐清真相，經濟部會盡快溝通、並擬定相關資料，穩定民心。

國民黨立委謝衣鳳質詢時也指出，台灣2019年出口的貿易總額為918億美元，其中早收清單貨品就有198億美元，已超出經濟部宣稱的5％，質疑經濟部計算方式與實際情形有差異。王美花解釋，918億美元是對中國大陸出口總額，而非對外出口總額，且目前對中國大陸出口的貨品中，並不是所有的貨物都享受降稅的優惠，因此計算基礎無誤。

ECFA今年就滿10周年，序言提到，本著世界貿易組織基本原則考慮雙方經濟條件，很多人認為依WTO基本原則，10年內要消除區域內的貿易障礙，但目前兩岸只有簽署完投資保護協議，尚有服貿、貨貿和爭端解決機制沒有談妥，因此朝野立委均關切有無收到陸方對我提出終止協商請求。

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(中時電子報)