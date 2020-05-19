小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（19日）財經重點。

【1】光環盡失？ 外資拋售台積電 持股8年最低

晶圓代工台積電慘遭外資狠心賣超，今年以來提款台積電逾兩千億元，持股水位創逾八年來新低。法人指出，台積電若回補288.5元空方島型反轉跳空缺口，台股中級回檔壓力沉重，520有可能是台股轉折變盤日。

【2】大降評 外資520行情來添亂

美國商務部祭出華為新禁令，嚴苛程度一舉推倒華為供應鏈，外資圈迅速作出反應，最引人注目當屬野村證券降評股王大立光、瑞信證券降評權值王台積電，台股雙王同受衝擊，吹皺520行情一池春水。

【3】華為去美化 聯發科受惠

美國商務部宣布擴大華為禁令，未來歐美大廠除非獲得美國官方許可，否則不能供貨給華為。而預料中方也將祭出反制措施，華為將因此加速「去美化」腳步。法人圈看好，包括聯發科、瑞昱、矽創及神盾等台系IC設計廠，有機會大啖這波去美化轉單潮。

【4】hold住十大權值股 國家隊力抗華為風暴

美國擬禁止華為使用美國半導體技術出貨，此舉勢將影響華為未來下單，華為概念股18日首當其衝、殺聲隆隆，成為盤面重災區，所幸官股行庫連十日買超台股283億元，國家隊hold住前十大權值股，力抗華為風暴。

【5】11檔亂世梟雄 逆勢創新高

台股陷入多事之秋，疫情困境還未解決，中美問題卻又再度浮上檯面，電子股18日成盤面重災區，反觀遊戲及生技等防疫概念股維持強恆強格局，大學光（3218）、瑞基（4171）等11檔股價更創下歷史新高。

(中時電子報)