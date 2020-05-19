昨(18日)日台灣連續10天零確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中防疫有功，人氣正旺。日前他接受專訪時透露，正在考慮是否要調漲健保費。不過，前衛生署長涂醒哲卻警告陳時中，小心「一成功，便成仁」。

涂醒哲在政論節目《平論無雙》上指出，大家都不喜歡健保費漲價，但是為了健保制度的延續，適時的調漲是必要的。只是，調漲保費的政治風險很大，在他之前的署長李明亮，就是因為宣布調漲保費，受到輿論極大的壓力而宣布下台。

主持人平秀琳反問，現在經濟不景氣，很多人在等紓困，此時貿然推動保費調漲可能會引起民眾的不滿。涂醒哲則回應，現在是最壞的時候，也是最好的時候，並指出陳時中有兩大優勢，一是在他主持下大家對醫療保健有感，二是他累積了極高的人氣，有這麼好的條件，此時不調漲，更待何時？

至於調漲保費能不能成功？陳時中會不會因此下台？涂醒哲認為，這一定要成功，並反駁台南市長黃偉哲「成功之後要小心」 的說法，強調該調漲的時候就要調漲，而且不要每次調漲了就要把人家罵到下台，並呼籲大家理性討論問題。

不過，涂醒哲也忍不住提醒，很多人擔心陳時中漲健保費，結局是「不成功便成仁」，但其實很可能是「一成功便成仁」，因李明亮就是這樣，健保費後來漲了，李明亮隨後也下台了；他希望陳時中的「結局」不是這樣。

(中時電子報)