美國生物技術公司Moderna疫苗初步試驗結果傳出正面消息，加上聯準會主席鮑威爾對經濟前景表示樂觀態度，美股周一全面上漲，四大指數漲幅介在2.44%~4.80%之間，以費半指數漲勢最強，台積電ADR上漲達4.13%。

美國政府管制華為，中美雙方緊張情緒升溫、華為相關概念股集體修正，據外媒報導，2330台積電已停止從華為接受新的訂單，周一2330台積電與多檔電子權值股走低，壓抑加權指數表現空間，市場氣氛趨於保守。

周一加權指數下跌74.37點，收在10,740.55點，跌幅為0.69%，成交金額則為1900.72億元，三大法人合計賣超167.83億元：外資賣超157.01億元、投信賣超8.51億元、自營商賣超2.32億元。

華為禁令事件衝擊多檔電子權值股走勢，後續量能變化可持續觀察，須價量配合為宜。於操作面上，操作強勢股之資金水位比重仍須控管，另外，近日上市櫃公司公告2020Q1獲利數據，若獲利不如預期、且技術面轉弱之持股，建議執行汰弱留強動作。

後續留意盤面資金是否持續流入傳產類股，選股方向則可關注較無匯損疑慮之內需股、具有實質基本面的生技醫材股、去美化受惠股，資訊服務、以及高殖利率族群。

(時報資訊)