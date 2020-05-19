國家災害防救科技中心製作的今起至周日各地雨量累積圖。（國家災防中心）

今天鋒面南下滯留，全臺雨陣陣，其中西半部降雨持續，雨勢具規模，有大雨或豪雨發生機會。氣象局表示，今晨起鋒面抵達北部近海，周四(5/21) 至 周六(5/23) 滯留鋒面持續影響且西南風增強，雨勢最劇烈，全台易有中尺度對流系統發展，伴隨劇烈天氣。其中中南部山區更是持續性降雨。

據氣象局的梅雨降雨趨勢分析指出，今明兩天梅雨鋒面南移至中南部，西半部、東北部易有陣雨或雷雨，以及局部大雨或豪雨發生機率。「今天鋒面南下過程中，清晨桃園以北可能伴隨短時強降雨。明天北部轉為東北風，降雨趨緩，中南部仍持續有大雨或豪雨。」

氣象局說，周四至周六西南風增強，與滯留鋒面影響下，全台有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨。「滯留鋒面附近並易有中尺度對流系統發展，伴隨短時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象」，特別是中南部山區，在西南風與地形的影響下，將有持續性降雨。

中視新聞

(中時電子報)