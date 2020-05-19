消防局獲報後到場，10幾分鐘即將火勢撲滅，汽車已燒成廢鐵。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區台74線14.4公里處，19日清晨一名車主疑自撞中央分隔島，接連發生火燒車事件。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一早雨勢不斷，行車小心！一名28歲林姓男子19日清晨5點多，駕車行經西屯區台74線14.4公里處，疑失控自撞道路中央分隔島受傷，接連發生火燒車事件，幸好人及時逃出

，消防局獲報後到場，10幾分鐘即將火勢撲滅，汽車已燒成廢鐵，立即將因交通事故受傷，造成頭部撕裂傷，意識清醒的駕駛送醫救治，林男酒測值為零，後續警方將釐清肇事原因。

這起車禍幸好車燒毀人逃出，台中市警察局第六分局速到場處理，林姓駕駛向警方表示，他上午5點多沿著台74線第一車道往南行駛，至事故處失控自撞中央分隔島，前車頭與分隔島發生碰撞，肇事原因仍待查，警方調查駕駛酒測值為零未酒駕。

消防局今天上午5時20分接獲報案，指西屯區台74線／14.4K處發生一起汽車火警，立即派遣四平及水湳分隊、出動各式救(護)災車輛5輛、人員17名，由四平分隊小隊長廖本彬帶隊前往搶救。

消防隊員5時34分到場立即控制火勢，只花17分鐘就撲滅，火燒車內並無傷者，現場一名男性傷者為駕駛疑因天雨路滑

，駕駛稱是自撞中央分隔島，汽車全被燒成一堆廢鐵，幸好人已在大火前已逃出車外。

這起由台中市警察局轉報台74線道路有一起車禍事故需要救護車，派人車前往搶救，民眾報案表示，該車禍現場的自小客車已起火燃燒，車上無人受困，立即加派四平分隊車組前往搶救。

消防局到場立即搶救，車禍事故車起火燃燒，傷患已脫困

，該名男性駕駛頭部撕裂傷，意識清醒，給予必要處置後送往醫院救治，因傷者在車輛起火燃燒前已自行由車內脫困，非因汽車火警受傷，後續將進一步調查肇事原因。

(中時 )