520就職典禮前夕，總統府驚傳腦遭駭客入侵，機密文件外流。對此，國民黨立委吳斯懷指出10大疑點，認為駭客郵電門有兩種可能性。

總統府正上演台版「維基解密」駭客事件，爆料內容從去年蔡、賴之爭，到眼前內閣人事與資政安排。吳斯懷在臉書社團「中華民國陸軍軍官學校校友總會」分享10大疑點，表示總統府駭客郵電門有兩種可能，一是駭客入侵，二是內鬼爆料，目前眾說紛紜，疑點重重。

疑點一：駭客只駭到這一點核心幕僚提供總統內參的資料嗎？還有沒爆出的嗎？

疑點二：目前媒體報導內容，沒有國防軍機、外交秘辛，只有民進黨派系內鬥祕聞，用人唯綠的人事布局？

疑點三：多年來總統府電腦早已實體隔離，內網不通外網，外部聯網電腦均有管控措施，洩密資料疑似從幕僚個人電腦流出？

疑點四、駭客如果掌握資訊，應該上網廣傳才具殺傷力，為何只發給特定媒體？

疑點五：從媒體披露內容來看，都是民進黨高層內鬥內幕、520之後的人事布局，信函標題都是對蔡英文不滿，疑是派系權鬥不滿，內鬼故意洩出？

疑點六：此次郵電門資安問題，到底是國安危機？民進黨內鬥危機？還是蔡政府的治理危機？

疑點七：綠營立委說是中共駭客所為，就情報專業來看，好不容易駭進總統府網路，理應全力維護情資來源，長留久用，豈會輕易曝光？

疑點八：案件為何不交給負責國家安全的法務部調查局，而是交給刑事警察局偵辦？

疑點九：就媒體報導內容，合理研判應為核心幕僚提供總統主持會議內參資料，這些資料疑是沒有經過總統府內網公文系統傳遞？

疑點十：從外洩內容看，時間橫跨蔡英文第1任4年，到最新的內閣改組人事，這位核心幕僚電腦所有內容是否全被駭走了？4年的內參資料外洩？問題嚴重了！

(中時電子報)