澎湖白沙鄉85歲陳姓老翁18日中午12時許獨自騎乘機車前往白沙鄉講美村海域釣魚，直至傍晚仍遲遲未歸，家屬慌張緊急報警協尋。由於都無法尋落老翁下落，家屬憂心之餘，自行雇用漁船前往海面搜索，終於在深夜於白沙鄉鎮海村福安宮前方海域，尋獲溜留在海面上的陳男，當時已無生命跡象，警方將進行相驗釐清死因。

澎湖一名8旬老翁獨自到海邊釣魚落海失蹤，深夜時家屬雇漁船在海面尋獲遺體。(戴志揚翻攝)

據了解，該陳姓老翁是在昨(18日)中午12點左右，獨自前往講美村附近海域釣魚，但是到晚間遲遲未歸，家屬擔心老翁發生意外，立刻打電話報警協尋。

澎湖縣消防局晚間7時44分接獲通報，立即派遣第二大隊、白沙消防分隊3車、5人前往搜救，於講美海域海中碉堡（紫菜屋）附近發現失蹤老翁所騎乘的機車，但未發現人蹤影，目前會同第七岸巡大隊執行岸際搜索。

搜索行動到了深夜仍沒消息，於是家屬自行雇用漁船在到海面上擴大找尋，果然在福安宮外海發現老翁在海面上載浮載沉，經拉起後發現已無生命跡象，讓家屬傷心欲絕，警方獲報後已進行針對死因釐清。

(中時電子報)