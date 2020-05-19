〈食令·shabu〉火鍋套餐中的前菜之一， 是以海膽醬汁和魚子醬為牡丹蝦和鮭魚生魚片提味。（圖／姚舜）

〈食令·shabu〉套餐有3款前菜，並會依季節更換，其中〈炙燒牛肉酪梨捲〉是以味噌醬提味。（圖／姚舜）

〈合·shabu〉是最早採用日本南部鐵器柳宗理鑄鐵鍋當火鍋的餐廳，如今新創品牌〈食令·shabu〉也繼續採用鑄鐵鍋。（圖／姚舜）

當所有人都買得到高檔珍稀食材時，火鍋餐廳到如何創造差異化賣點，與市場同業區隔？

答案是：風格。

2012年盛夏，食逸集團在台北信義區內被稱為「貴婦百貨」的BELLAVITA內開設了〈合·SHABU〉，以獨特的裝潢設計與服務風格，為客人帶來卓爾不群的質感體驗，不僅在網路社群平台上被封為「火鍋界愛馬仕」，更成了有「設計聖經」之稱的英國《wallpaper》亞洲區唯一親訪推介鍋物餐廳。

2020年同樣是夏天，食逸集團再創鍋物新品牌〈食令．SHABU〉，開在台北101商場4樓的〈食令．SHABU〉並自即日起開始試營運，6月1日正式開幕，成了台灣地標大樓中第一、也是唯一的精品鍋物餐廳，希望繼續以有別傳統火鍋餐廳的質感場域與風格美學，在競爭激烈的火鍋市場再闢新藍海。

國人愛吃火鍋，台灣的火鍋市場每年產值超過300億元，餐飲集團紛紛搶進金此一市場，使得競爭格外激烈。為爭取食家饕客與吃貨青睞，業者必須找到差異化特色賣點，否則很快就被市場淘汰。眼見「再高級罕有的食材都買得到」，火鍋餐廳不易靠食材涮料創造賣點，8年前〈合·SHABU〉即決定以「風格」與「服務」形塑賣點，成功在精品鍋物市場躋身前段班，如今在101商場內再開〈食令．SHABU〉，DNA基因不變。

〈食令·shabu〉的桌間距離拉得很開，有些區域並可以軟簾可以區隔出「軟隔間」的包廂。（圖／姚舜）

開在台北101商場4樓的〈食令·shabu〉，菜單上有各種優質高檔肉品可當涮料，圖為廣受歡迎美國PRIME級去骨牛小排冷藏肉。（圖／姚 舜）

〈食令．SHABU〉占地70坪，透過裝潢與燈光設計，進入餐廳後立即與喧囂隔離宛如置身祕境，的座位規劃有獨立包廂、半開放式包廂、單人座位區、雙人座位區，共56個座席。「我們的桌距至少有90公分」，食逸集團負責人黃彥中表示，一般火鍋店的桌間距離都很近，但〈食令．SHABU〉的桌與桌之間的距離很寬，除了舒適，客人也可保有一定的隱私。

〈食令．SHABU〉花了相當多的心思建立品味風格，餐廳以日本南部鐵器柳宗理鑄鐵鍋盛裝湯頭，以正版的丹麥品牌Carl Hansen ＆ S？n的三款設計椅為餐椅，以B ＆ O音響播放音樂，以直立式低溫氣旋抽風排煙，燈光設計亦非常講究，聚焦凸顯食物的呈盤，客人入座並可輕鬆拍攝，迎合現代人「相機食先」的餐飲消費習性。

〈食令·shabu〉標榜食材多樣且新鮮，依照時令只選當季「真的」新鮮食材為涮料。（圖／姚舜）

〈食令·shabu〉後場廚房有活水魚缸，可提供各式活跳海鮮當涮料，圖中〈海鮮盤〉中有沙公、牛奶貝、 龍虎鮑、東石鮮蚵、白蝦，以及鮭魚。（圖／姚舜）

重達2.2公斤的一整尾真鯛，經〈食令．·shabu〉大廚以手工分切後上桌，是非常美味的海鮮涮料。（圖／姚舜）

〈食令．SHABU〉的命名，有「食當令」的意涵，食材配合時令採購進貨，且標榜只選「真的」新鮮食材，食材涮料的選擇非常多樣， 海鮮更是強項，餐廳後場廚房配置有活水魚缸，可以提供生猛活跳海鮮為涮料，並結合廚藝以生魚片呈現。

「代客烹煮、涮燙」，已是時下高級火鍋餐廳的「標配」，在〈食令．SHABU〉享用火鍋，全程有專人服務，替客人將食材逐一下鍋涮煮，海鮮則會去殼分切，只有肉品讓客人自行涮煮，黃彥中說，自己涮肉也是一種食趣，館食逸集團過去8年一直在思考與觀察客人「要什麼」與「不要什麼」，最後在專屬服務與不剝奪客人樂趣的中間取得的平衡。

高齡化、少子化與不婚族增加，一個人用餐的「獨饗族」，在外食餐飲市場增加，為此〈食令．SHABU〉除規畫有個人鍋餐區，廚藝團隊並設計推出了一套輕奢版的〈海陸單人鍋〉，一個人到餐廳用餐也可以一次品嚐到鮮活鮑魚、生食級干貝等7種頂級海鮮，搭配A5日本鹿兒島師和牛，是貼心設計。

〈食令·shabu〉有一以島型吧台概念打造的個人鍋用餐區， 可滿足一個人前來吃火鍋者的需求。（圖／姚舜）

〈食令·shabu〉餐後甜點〈抹茶奶酪〉，有點甜又不會太甜，吃來不會膩口。（圖／姚舜）

這道甜點是以紫玉地瓜搭配抹茶慕斯並加了黑糖漿，味道好極。（圖／姚舜）

除了用雞高湯與昆布熬製的日式湯頭，〈食令．SHABU〉並研發推出了一套〈雞鍋〉套餐，以雞骨、雞腳與多項食材慢火熬煮耗時三天熬製濃郁的乳白色湯頭，搭配鮮嫩有勁的仿仔雞腿肉及海鮮，是精品鍋物市場中少有的新選擇。

慶祝新品牌開幕，〈食令．SHABU〉沒有免俗地亦推出優惠活動希望匯聚人氣，原價2680元的〈A5日本鹿兒島和牛套餐〉，開幕期間優惠價只要1880元。

〈食令·shabu〉輕奢海陸單人鍋，可一次品嚐到鮮活鮑魚、生食級干貝等7種頂級海鮮，以及鹿兒島和牛。（圖／食令）

〈食令·shabu〉的〈雞鍋〉套餐，湯頭是以利用雞骨、雞腳與多項食材慢火熬煮成乳白色湯頭。（圖／食令）

〈食令·shabu〉規畫有獨立包廂、半開放式包廂、單人座位區、雙人座位區，共56個座席。（圖／姚舜）

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