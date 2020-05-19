賴弘國和阿嬌(鍾欣潼))結束14個月的短命婚，分手原因眾說紛紜，更有網友到阿嬌的IG上「告狀」，直指賴弘國還沒離婚就有新歡，女方還是有「台版馬思純」之稱的女模陳怡安（Angelina），不過兩人都嚴正否認，近日懶理緋聞的Angelina，照樣在IG分享美照，而賴弘國也不避嫌按讚。

有網友爆料，賴弘國在去澎湖前，和Angelina去酒吧喝酒，更強調在阿嬌去馬來西亞拍戲時，兩人也會相約喝酒，更抱不平表示「你老公的心都沒有你了，還沒離婚一直在講離婚了，因為現在在追這個女的」。不過Angelina否認和賴弘國有曖昧關係，並表示自己在澎湖沒錯，但是跟朋友去的。

懶理傳聞的Angelina，照樣在IG曬美照，有她穿著比基尼辣洩性感身材，也有露逆天長腿照片，最近又上傳穿運動背心的美照，據《東網》報導，賴弘國竟然不避嫌的按讚，不知道是不是手滑按到。

(中時電子報)