一款試驗中的新冠狀病毒疫苖初期臨床數據令人振奮，以及政府承諾將推出更多激勵措施提振受疫情重創的經濟，周一美股三大指數大漲，標普500指數收盤創下10周新高。

美國聯準會主席鮑爾周末發表的談話亦帶來助力，他看好美國經濟將逐步復甦，並重申必要時將推出更多貨幣激勵措施。鮑爾周二將將以視訊方式在參議院金融委員會發表證詞。

周一收盤，道瓊工業指數漲911.95點或3.85%，為24,597.37點。標普500指數漲90.21點或3.15%，為2,953.91點，創下4月8日來最大單日百分比漲幅。那斯達克指數漲220.27點或2.44%，為9,234.83點。

標普500指數11大類股全面收高，在經濟復甦將帶動原油與工業產品需求的題材激勵下，周期性股票能源股收漲7.55%，漲幅最大，工業股漲6.61%居次。

生技藥廠Moderna宣布其實驗性新冠狀病毒疫苗在小規模早期試驗中獲得樂觀的結果，其股價應聲飆漲19.96%。分析師表示，這肯定是今日美股大漲的原因，如果有疫苖，所有在經濟和疫情方面令投資人猶豫不決的不確定性都將消失。

這段期間受防疫封鎖措施打擊尤大的類股，今日漲勢凌厲。旅遊類股漲幅領先，嘉年華郵輪（Carnival Corp）、皇家加勒比遊輪 （Royal Caribbean Cruises）與挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）大漲逾15%，表現優於大盤。

通用汽車、福特汽車分別收漲9.63%和8.37%，兩大汽車製造商的北美工廠復工，將推動整個汽車業重返營運。航空股亦強勢表態，達美航空宣布6月恢復數條主要航線，達美航空勁揚13.91%，紐約證交所Arca指數暴漲14.14%。

(時報資訊)