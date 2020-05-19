上櫃公司109年第1季財務報告形式審閱結果出爐，天蔥(2740)、進泰電子(3465)及上揚(6222)因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割，並自5月20日起實施。

櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之109年第1季財務報告，上櫃有價證券應停止交易計有2家，應調整交易方式計有8家，其中天蔥、進泰電子及上揚等3家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。

在新增停止交易暨繼續停止交易之上櫃有價證券部分，恩得利(1333)因未依規定公告與申報108年度財務報告，暨有重大內部控制缺失等情事，經停止有價證券在證券商營業處所買賣迄今，現因未依規定公告與申報109年第1季財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款規定之情事，爰併案繼續停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣；裕國(8905)公司因未依規定公告與申報109年第1季財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款規定之情事，爰停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。

在新增為變更交易方法之上櫃有價證券方面，辣椒(4946)公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

至於繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券部分，燦星旅(2719)、晶宇(4131)、德宏(5475)及劍湖山(5701)等4家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

(時報資訊)