藝人凌威威，憑中國小姐第6名佳績出道，不過進入演藝圈後，並沒有成名代表作，但憑著敢說敢言的性格，加上出版的《葳力四射》揭開政商名流的酒店秘辛，讓她就此聲名大噪，不過因涉及仲介女藝人性交易淡出演藝圈，直到去年才因為一年多短命婚姻觸礁，才再度躍上媒體版面，此外昔日曼妙火辣身材已不復見，整個人更是發福腫了一圈，歷經滄桑模樣令人不勝唏噓。

凌威威捲入仲介賣淫風波，重創演藝事業。（圖／中時資料照）

凌威威1995年參加環球中國小姐選拔，因為亮眼外型和火辣身材，拿下第6名佳績，隨後進入演藝圈發展，但演藝之路並未不順遂，多是接演類戲劇及擔任通告藝人，全靠著「語不驚人死不休」的風格，在節目大爆選美醜聞及酒店秘辛，才因此聲名大噪，更不諱言17歲時因為家境貧困曾到酒店上班，雖然期間選上中國小姐，但礙於生計再度重返酒店業，由於交際手腕高超，成為在八大行業中呼風喚雨的「酒國名花」，豈知在2010年捲入「仲介賣淫」風波，重創演藝事業及形象。

當年一名女模特兒吸毒被逮，竟扯出凌威威疑似「仲介性交易」，警方從手機通聯記錄查出，凌威威背後疑似有跨國賣淫集團，她主要負責仲介台灣模特兒和二線藝人賣淫， 鎖定對象多為民代和政商名流，從中獲利最高可達40萬，但為了避免警方追查，用多種暗語取代「性交易內容」，被傳喚時雖強調只有牽線飯局並無仲介賣淫，但眼見事件一發不可收拾，便在關公面前發下毒誓：「若能順利度過難關，就完全脫離酒店，要是再回去萬劫不復」，而事件平息後，凌威威接續退出酒店業和演藝圈，收入更是頓時銳減10倍。

凌威威感嘆婚姻是一場騙局。（圖／中時資料照）

雖然形象及演藝事業崩盤，但她並未因此對命運屈服，反倒是選擇重拾書本，希望因此「浴火重生」，過程可說是相當順遂，僅花2個月就考上台藝大美術系研究所在職專班，但礙於給予外界「酒國名花」的刻板印象，讓她被嘲諷靠「請校長喝花酒」才考上，雖然順利拿到碩士學位，但用本名「謝伊琪」開設畫室教畫畫時，卻是紛爭不斷，先是昔日「酒店小姐」身分遭疑意圖不軌，向學生家長兜售課程，希望對方預付6萬學費，事後卻傳出課程品質與學童參賽規格不符，被要求退學費和還錢，甚至因為發不出薪水向家長借錢應急，生活困頓的她一度靠賣名牌包，及家長接濟三餐才能度日。

出道以來不僅負面新聞纏身，感情路也走得格外坎坷，凌威威1年多婚姻去年底驚傳亮紅燈，讓她再度躍上媒體版面，先是踢爆老公投資餐廳遭詐騙8百萬後，便負債失業沒找工作，自己每月得負擔夫妻兩人和婆家十多萬開銷，無疑是被當人體提款機，此外更在衣服和皮夾多次發現保險套，抓包老公疑似在外偷吃，隨後老公更人間蒸發避不見面，讓她憤而公開婚變消息，希望逼出老公出面辦理離婚，身心憔悴的她無奈控訴這場婚姻「根本是一場騙局」。

凌威威曾踢爆政商名流在歡場不堪的一面。（圖／中時資料照）

不過和小11歲的老公鬧出婚變，也讓她早年出版的自傳《葳力四射》意外翻紅，在於內容點出許多名人的酒店秘辛，對象包含時尚雜誌模特兒、大學教授兼補教名師、連任縣議員等，書中最精彩的莫過爆料轉戰民代的運動健將，在酒店「吃相」相當難看，不僅消費不付錢，酒店小姐還得配合他的性愛花招，讓她用「外表親民的野蠻野獸」形容對方，此外更揭露有位立委檯面上為民喉舌，但上酒店帶小姐出場嘿咻時，卻十多年來都沒付過錢，此外更踢爆台灣男妓市場客層與收費方式，讓許多被影射的名人皆人心惶惶。

(中時電子報)