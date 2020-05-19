為期兩天的世界衛生大會（WHA）於昨（18）日以視訊方式召開，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）在會議上為台灣發聲，指出2,300萬台灣人的健康不該被政治犧牲，同時他也暗諷北京防疫不透明，造成全球巨大損失。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）18日在世界衛生大會（WHA）會議上為台灣發聲，指出2,300萬台灣人的健康不該被政治犧牲，同時他也暗諷北京防疫不透明，造成全球巨大損失。艾薩發言約於影片4小時44分開始。

綜合土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）、《今日美國報》（USA Today）報導，194國出席的世界衛生大會昨日以視訊會議方式召開，美國衛生部長艾薩在鏡頭前聲援台灣，他說必須讓台灣以觀察員身分參加WHA，以讓台灣向各國分享有效及優異的防疫經驗。

他還說，自2016年起台灣就被世界衛生組織WHO屏除在外，「2,300萬台灣人的健康不該被政治犧牲。」

艾薩也在發言時痛批WHO及北京。他說美國進行了全世界第一個人體疫苗試驗，臨床試驗也傳出好消息，美國的成功經驗以及保持防疫資訊公開透明的方式，將會讓全世界受惠，WHO也應該保持公開透明。

他說，至少有一個會員國沒有盡到資訊公開的責任，並且明顯試圖隱匿疫情，造成全世界巨大損失，儘管艾薩並未指名道姓，不過很明顯，他將矛頭對準北京。

他痛批WHO沒有盡到核心任務，分享資訊、維持公開透明，導致許多人喪命，警告「這種事不能再發生」。

(中時電子報)