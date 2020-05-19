大陸雲南省昨（18日）晚間9時47分發生規模5級地震，深度僅約8公里，屬淺層地震，截至今（19日）上午5時，統計已造成4死23傷，還有1人尚被埋住。搜救隊員、民眾拍下進入震央昭通市巧家縣的影片，只見到處都是房屋殘骸，影片除了哭聲之外，還有民眾難過大喊：「房子都震垮了！」

（圖／雲南省地震）

據雲南省地震局資料，地震發生在雲南昭通市巧家縣小河鎮，震央位置北緯27.18度、東經103.16度，震源深度約8公里；截至昨日晚間11時就已有21次餘震，讓已倒塌的建築更加殘破，也增加了搜救隊員進入災難現場的難度。

（圖／央視新聞微博）

據《新華網》報導，這起地震已造成2死13傷，當地民眾已逃離村子、在開闊場所避難；搜救隊已在小河鎮政府一樓廣場搭建搶險救災指揮部，周邊16個鄉鎮也已進行搶險救災、群眾轉移等作業。

有搜救隊員拍下上午4時41分在災區的影片，表示15人搜救隊花了2小時，終於徒步進入，「克服了山高谷深、道路異常難以行走的困難，5分鐘之前還發生了一次比較明顯的餘震。」好不容易到達有民眾被埋住的民房前，積極進行偵察與搜救。

小河中學的師生從學校撤離。（圖／雲南省地震）

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(中時電子報)