「玉女掌門人」方文琳2006年結束與于冠華10年婚姻，兩人育有兩女，3年前于冠華再婚迎娶小9歲女友蘇珍瑩，方文琳則是單身至今，最近她受訪首吐懶得尋覓第二春主因，她坦言年紀越大越了解自己個性，不太適合跟另一個人生活，也重視自我空間，不想再去遷就。

2017年于冠華和交往半年的蘇珍瑩登記結婚，當時于冠華受訪，透露將方文琳視為家人，登記前有先通知方文琳，她第一時間送上祝福。而方文琳這方，恢復單身後卻鮮少傳出緋聞，僅在2013年與同性助理傳出蕾絲情，但方文琳駁斥澄清只是像乾妹妹一樣的關係，于冠華也同步幫忙否認。

據《聯合新聞網》報導，最近方文琳被問到為何沒有再談感情的念頭？她說年紀大了，目前生活最大要點就是開心、舒服，沒必要再為一個人重新適應新生活，或因不滿意對方而生氣，她也誠實表示，很難遇到完全契合的對象，便打消戀愛念頭，好好把目前生活過好就好。

(中時電子報)