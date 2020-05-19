繼亞歷桑納、佛羅里達之後，又有德州、加州、紐約州在今（19）日宣告職業運動即將恢復活動。德州州長亞伯特（Greg Abbott）表示，5月底就會開放，但仍不會讓球迷進場，不過少棒賽在保持社交距離的情況下，允許家長在旁觀看。

加州州長紐尚（Gavin Newsom）則說， 大約在6月第1周左右就可恢復職業運動的賽事，同樣也是閉門進行。紐尚在每日例行記者會上說，如果該州新冠肺炎病例和住院人數繼續減少，體育運動將有條件關門開打。

紐約州長庫莫（Andrew Cuomo）也說，鼓勵該州主要運動團隊在沒有球迷的情況下重新開打，包括冰上曲棍球、籃球、棒球、美式足球都可以。「我們也會隨時做好準備，成為他們的伙伴。庫莫強調，這樣符合所有人的最大利益，也符合紐約州的最大利益。」他說。

事實上，美國職棒大聯盟（MLB）正與球員工會商討重新啟動本球季的計劃，美式足球（NFL）本月初也發布了賽季時間表；在此關鍵時刻，確實需要政府部門適時出面相挺。

(中時 )