宜蘭鄭姓男子去年在租屋處與同居女友因分手問題爭吵後，他上床後不顧對方告以「要睡覺」等理由拒絕，仍脫去她的衣物性交，宜蘭地方法院依強制性交罪將鄭男判刑1年10月，台灣高等法院考量他與被害人達成和解賠償50萬元，給予緩刑5年宣告。可上訴。

鄭男在去年2月16日晚上與同居女友發生爭執後，他明知對方並無與其性交之意，仍在上床從後方擁抱、撫摸側躺於床的被害人，她告以要睡覺、陰道內有塞藥劑，不願性交之意，但鄭男仍強壓她的雙手，再脫去她的睡衣及內褲強制性交得逞。

宜蘭地院將鄭男判刑1年10月，他提上訴表示，與被害人交往期間，雖收入不高，但為博取她歡心，也會購買金飾或名牌手機贈送，他並非十惡不赦之徒，僅因一時失慮、衝動，迄今懊悔不已，因情可憫恕請求減刑輕判。

高院認為，原判決量刑並無不當，但考量鄭男與被害人達成和解，賠償對方50萬元，且被害人表示希望給他從輕處分及緩刑宣告，讓他有自新機會，法官因此維持1年10月刑度，但宣告緩刑5年，緩刑期間須提供100小時義務勞務並參加法治教育5場次。

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(中時 )