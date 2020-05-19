爵士退役名將「郵差」卡爾馬龍最近在上節目的時候透露，功勳教頭史隆近況不佳，希望大家能夠為自己的恩師祈禱祝福。

卡爾馬龍表示，「我最近和史塔克頓在討論一件事，那就是要告訴各位，史隆教練的狀況很差，期盼能集合眾人的祝願幫助恩師重獲健康。」

卡爾馬龍並沒有透露史隆到底怎麼了，但根據以往的消息，史隆早在2016年就得了帕金森症以及路易體失智症。

現年78歲的史隆，球員時期效力於子彈和公牛，1979-1981年擔任公牛教頭，1983年成為爵士的球探，1988年接掌球隊兵符，成為隊史第6位總教練，直至2011年金盆洗手，職掌爵士23個球季，寫下無數光榮歷史。

史隆的球員生涯雖然不如教頭生涯來得出色，但以防守見長的他，依舊4度入選年度防守第一隊，1976年因為膝蓋受傷而選擇退役，公牛將他身穿的「4號球衣」退休。

史隆的教練生涯初期待在母隊公牛過得不如意，但他來到爵士之後將拿手防守絕技發揮得淋漓盡致，史塔克頓和卡爾馬龍成為他的得力悍將，寫下連續15年勇闖季後賽的紀錄，並在1997和1998年殺進總決賽，可惜碰到由喬丹大帝領軍的公牛，兩次都飲恨而歸，始終與總冠軍絕緣。

史隆的教頭生涯勝場數高達1221勝，在爵士1127勝，是NBA史上第一位在單一球隊千勝教頭，可惜史隆不曾獲過單季最佳教頭殊榮。

2014年爵士為了表揚史隆的功勳，曾在球館外打出1223的數字，這是史隆在爵士的例行賽與季後賽總勝場數。

(中時 )