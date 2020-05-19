基隆張姓男子去年因開著懸掛已註銷車牌的自小客車上路，遭基隆市警方攔查扣車並告發，他拒簽收罰單並在網路社群網站發文「某些警察就是特別下流」，且張貼員警的執勤畫面，台灣高等法院維持原審認定，依公然侮辱罪將張男判處拘役50天、可易科50萬元定讞。

判決指出，張男因逾期未做車輛檢驗而遭註銷車牌，但他仍繼續駕駛上道路，去年4月8日晚上7點多，他開車行經基隆巿信一路68號前時，被基隆巿警察局第二分局信義分駐所執行巡邏員警攔查，發現其車牌已經註銷，遂規定執行扣車、扣牌、開立告發單。

張男心生不滿，拒絕在告發單上簽名，亦拒絕收受告發單，且以手機錄影錄下員警執行職務的畫面，他返家後在「基隆人集團」社團之網頁，張貼「某些警察就是特別下流」「尤其是那位死T員警回家記得挖耳朵」等內容，並附上開單員警執勤的錄影畫面。

基隆地方法院依公然侮辱罪將他判處拘役50、可易科罰金，他不服提上訴，辯稱貼文內容並未指明特定警員，高院認為張男犯罪事證明確，駁回上訴確定。

(中時 )