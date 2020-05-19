高雄市長韓國瑜罷免投票將在6月6日舉行，面對罷韓來勢洶洶，韓營一改先前不回應的冷處理態度，決定正面對決，而罷韓團體雖砲火不斷，屢屢出招，但也坦言罷免案要通過確實有難度，如果韓國瑜做到兩件事，可能消弱罷免能量。

自從罷韓案成立以來，各向民調都指出過半數的高雄市民贊成罷韓。不過Wecare高雄發起人尹立接受《鏡週刊》專訪時表示，罷免成功的關鍵是投票率，至少要超過4成才有機會過關，如果只有3成，要成功很難，且6月6日可能天氣熱、颱風來襲，變數還很多。

Wecare高雄發起人尹立。（本報資料照、袁庭堯攝／袁庭堯高雄傳真）

面對罷韓，韓營轉守為攻，也讓罷韓團體被「逼出創意」，發放黃絲帶、氣球、投影廣告等。尹立說，其實罷韓最大的能量是韓國瑜自己提供的，但若韓國瑜做到兩件事，罷免能量可能因此消風，第一就是對選總統一事真心道歉，向市民喊話，接下來會做牛做馬、奉獻給高雄，第二則是遵守民主規則，不要出奧步、搞小動作。

大選後，韓國瑜態度轉為低調，專心市政、拚防疫，昨（18）日市政會議上，韓國瑜更針對參選總統一事道歉，至於罷免結果如何，要等6月6日投票結果出爐才會揭曉。

(中時電子報)