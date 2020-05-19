周一歐洲股市創下近8周來最大單日漲幅，為了防止新冠肺炎疫情擴散而實施的限制措施逐步解封，以及一款試驗中的新冠狀病毒疫苖初期臨床實驗結果令人振奮，強化了投資人對經濟加快復甦的樂觀預期，周期型股票大漲。

美國生技藥廠Moderna宣布其試驗性的新冠狀病毒疫苗在早期小規模臨床實驗中獲得正面結果。受此激勵，周一泛歐STOXX 600指數大漲4.07%，收在341點，創下3月24日以來最大單日漲幅。

汽車股權重佔比較大的德國DAX指數收漲5.67%，站上逾兩周新高。英國富時100指數收漲4.29%，法國CAC 40指數收漲5.16%，義大利富時MIB指數收漲3.26%，西班牙IBEX 35指數收漲4.70%。

受疫情重創尤深的景氣股上演報復性反彈，礦業資源股飆升8%，漲幅領先；汽車、油氣與休閒旅行股漲幅介於6.5%～7.9%，亦表現強勢。

(時報資訊)