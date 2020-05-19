隨著5G網路陸續展開建設，電信產業相關應用與技術也正蓬勃發展中，為深化產研合作擴大5G應用服務範疇，經交通部媒合及科技部國際產學聯盟(GLORIA)協助，中華電(2412)與台科大共同簽訂5G AR/VR技術合作意向書，將建立更緊密的產學合作關係。初期雙方以技術合作為目標，加速5G相關應用技術商業化，同時為滿足5G應用市場多方面的需求，後續亦將進一步討論擴大產學合作範圍，包括人才培育等。

行政院為促進數位經濟創新發展，推動DIGI+方案，擬帶動5+2產業創新及加值應用，AR/VR亦是擘劃智慧國家藍圖的重點項目之一。中華電信長期深耕數位匯流服務並投入5G、AI等應用研發，未來將透過台科大於延展實境XR(Extended Reality)等先進技術研發成果，共同發展5G AR/VR相關應用服務，優化使用者沉浸式服務體驗，提供消費者不同以往的新互動媒介，有助於文創領域與各產業的數位轉型應用創新和發展，提升台灣在數位匯流產業的能量與價值。

台科大設有資訊科技創新研究中心，該中心在AI、電腦視覺、AR/VR、物聯網等新技術領域投入廣泛而深入的研究，具有豐富實務經驗，及國際競爭力之研發能量，研究中心創立以來與台灣各產業積極密切合作，在諸多領域都已展現豐碩成果，也為企業培育豐富人才、貢獻卓著。

中華電認為，隨著科技演進，與時俱進跨入許多創新領域，例如5G行動網路、邊緣運算、智慧交通、人工智慧、大數據、物聯網、資訊安全等應用，均投入大量人力與資源，強化夥伴生態圈，引領台灣產業發展，積極帶動提升台灣整體競爭力，因應5G時代來臨，未來中華電將陸續投入5G創新應用與服務研發，並將廣為結盟，持續與學校擴大產學合作，全力推動產業數位轉型升級，開拓更多前瞻應用的數位商機。

(時報資訊)