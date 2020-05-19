台灣基進立委陳柏惟18日在立法院外交及國防委員會質詢，大陸抽砂船如果繼續偷跑到台灣挖砂下去，是否會挖成「潛艦伏擊區」，讓柴電潛艦進來？這段質詢引起外界熱議。批踢踢網有看完這段質詢大傻眼表示，這傢伙水準難怪連國民黨立委吳斯懷都可以屌打他！更有網友譏諷，古有愚公移山，今有陳公挖海！

陳柏惟昨在立院質詢，指出大陸砂船持續到台灣挖砂，是否可能挖成「潛艦伏擊區」，讓柴電潛艦進來？國防部表示，「沒這麼簡單」。但是，陳柏惟沒有因此而停止，反而還繼續追問，若大陸繼續挖下去怎麼辦？國防部回應，「可能要挖很久」。陳柏惟最後建議，國防應繼續觀察，不能排除如果挖到10公尺，有些吃水比較深的船隻還是有進去的可能性。

對於陳柏惟的質詢，網友大傻眼表示，「連海軍參謀長都嘲笑3Q哥是怎麼樣」、「有推薦的腦科醫生嗎」、「選前一堆人狂推這位耶」、「他真的覺得什麼東西都往中共和保台帶，就可以吃香喝辣了」、「為什麼他的新聞都是很北七的事情」、「這傢伙真的被吳斯懷屌打，真的會被笑死」、「吳斯懷都不會問這麼智障的問題」、「連我這個綠色的都覺得他被看破手腳了，爛透了」、「小英大力推薦的智障」。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

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(中時電子報)