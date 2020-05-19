美國退役泳將「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)瀕臨崩潰！他向美媒ESPN發了一篇長文感嘆：「你好嗎？這麼簡單的一句話我都沒辦法好好回答，我不能說fine或good，我只能說我還在呼吸。」

菲爾普斯於里約奧運前自爆有憂鬱症，這次新冠疫情雖然他與家人都沒事，但外界變化容易使他焦慮。「這流行病是我畢生遭遇過最可怕的事，我關在家裡，腦子一團亂，擔憂疫情會怎樣衝擊我們的未來。我很欣慰自己與家人都身體健康，也不缺錢，但我還是充滿掙扎。」

「我看到麥可喬丹《最後一舞》，他賽後拿著雪茄躺在沙發上休息，我的感覺就像那樣，我撐不住了，我想要休息。」「有時候我覺得自己毫無價值，我不想再當自己，我內心在大喊，我想變成一個路人，強尼強生之類的。」

菲爾普斯悲觀地說：「我永遠無法被醫好。」「這是一個沒有終點線的競賽，我一生都衝不出去。」他表示，當他處於最需要幫助的時刻，卻也是他最抗拒尋求幫助的時刻。最後他鼓勵大家，這是自己與自己的對抗，終究需要靠自己的力量來拯救自己。

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