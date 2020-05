美國體育賽事受到新冠肺炎疫情衝擊相繼暫停舉行,如今連「BIG3」聯盟都被迫取消,讓創辦人之一的冰塊酷巴(Ice Cube)都遺憾地表示,聯盟已竭盡所能想為球迷帶來精采賽事,但當中遇到許多障礙,只好將今年的賽事取消了。

「BIG3」聯盟是冰塊酷巴與傑夫(Jeff Kwatinetz)一同創立的,於2017年1月11日在紐約市喜來登酒店時代廣場分店宣布成立聯盟,比賽則是在每年夏天開打,至今已舉辦3個賽季,期間吸引不少退役的NBA球星前來共襄盛舉,包含畢拉普斯(Chauncey Billups)、傑克森(Stephen Jackson)以及艾佛森(Allen Iverson)等。

「BIG3」賽事原本將在今年夏天邁向第四個年頭,但受到疫情影響,聯盟決定取消今年賽事,聯盟稍早也發布聲明:「最後,我們希望球迷以及比賽本身能有好的體驗,儘管其他體育聯賽在財務上有更緊迫的考慮,但是作為一個新興聯賽,我們需要將球迷的經驗放在首位,並希望每年的賽季都能比前一年進步。」

冰塊酷巴說:「我們竭盡所能想要給球迷一個很棒的2020年球季,但當中遇到許多阻礙,所以我們決定轉移重心,著重在讓粉絲看到2021年賽季,並且能走進場內觀看,從聯盟創立的那一刻,我們希望頂級比賽和娛樂提供卓越的體驗。」

不過「BIG3」聯盟一向以求新求變聞名,傑夫早在3月底就決定,如果不允許各大城市巡迴比賽,他們將在洛杉磯找一間有球場的大型豪宅,找來一些球員隔離舉行名為「BIG3: Not in My House」的籃球真人秀,但很可惜疫情在美國大爆發,導致製作單位大停工,不過聯盟仍承諾,這個節目仍會在2021年球季開打前播出。

