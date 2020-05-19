美國體育賽事受到新冠肺炎疫情衝擊相繼暫停舉行，如今連「BIG3」聯盟都被迫取消，讓創辦人之一的冰塊酷巴（Ice Cube）都遺憾地表示，聯盟已竭盡所能想為球迷帶來精采賽事，但當中遇到許多障礙，只好將今年的賽事取消了。

「BIG3」聯盟是冰塊酷巴與傑夫（Jeff Kwatinetz）一同創立的，於2017年1月11日在紐約市喜來登酒店時代廣場分店宣布成立聯盟，比賽則是在每年夏天開打，至今已舉辦3個賽季，期間吸引不少退役的NBA球星前來共襄盛舉，包含畢拉普斯（Chauncey Billups）、傑克森（Stephen Jackson）以及艾佛森（Allen Iverson）等。

「BIG3」賽事原本將在今年夏天邁向第四個年頭，但受到疫情影響，聯盟決定取消今年賽事，聯盟稍早也發布聲明：「最後，我們希望球迷以及比賽本身能有好的體驗，儘管其他體育聯賽在財務上有更緊迫的考慮，但是作為一個新興聯賽，我們需要將球迷的經驗放在首位，並希望每年的賽季都能比前一年進步。」

冰塊酷巴說：「我們竭盡所能想要給球迷一個很棒的2020年球季，但當中遇到許多阻礙，所以我們決定轉移重心，著重在讓粉絲看到2021年賽季，並且能走進場內觀看，從聯盟創立的那一刻，我們希望頂級比賽和娛樂提供卓越的體驗。」

不過「BIG3」聯盟一向以求新求變聞名，傑夫早在3月底就決定，如果不允許各大城市巡迴比賽，他們將在洛杉磯找一間有球場的大型豪宅，找來一些球員隔離舉行名為「BIG3: Not in My House」的籃球真人秀，但很可惜疫情在美國大爆發，導致製作單位大停工，不過聯盟仍承諾，這個節目仍會在2021年球季開打前播出。

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(中時電子報)