罷韓進入最後倒數階段，高雄市長韓國瑜除了呼籲市民不要投票外，18日也針對請假選總統一事向市民正式致歉，「非常非常抱歉，市長不在家，讓市民朋友操心了」，韓強調，參選也是想讓高雄更好。資深媒體人韋安則表示，韓必須敢於接受質詢，成功改變觀感，才有機會反轉。

高市議會昨第3次定期會，韓國瑜昨花1小時報告政績。此外，對於去年請假3個月參選總統，韓也特別向市民朋友致上最高歉意。他說非常非常抱歉，市長不在家，讓市民朋友操心了！韓也強調，請假期間每天都和團隊聯繫，確保市政建設不間斷，選後銷假上班1天當2天用，與團隊念茲在茲要高雄變得更好。

隨著罷免日接近，外界高度關注韓國瑜是否會被罷免掉。韋安則在臉書指出，韓從被質詢開始墜落，必須敢於接受質詢，成功改變觀感，才有機會反轉。他提及，總統蔡英文在谷底時，是靠迴廊講話，打破空心和讀稿形象，才起死回生的，「韓敢置之死地而後生嗎？」

(中時電子報)