家住桃園的李姓男子，今年2月從大陸返國後，因適逢新冠肺炎抗疫期間，必須在家自我隔離14天。但隔離期間，李男卻4度不顧他人安危，落跑外出購物、用餐，遭桃園市政府裁罰100萬元罰金。但事後遭執行署2度催繳後，李男相應不理，反而嗆執行署「我已脫產了」、「不會出面、不會繳罰款」，行政執行署桃園分署表示，若李男仍拒繳罰金將直接進行拘提。

李男今年2月剛從中國的廈門回台於桃園市租屋處，按照防疫情間需在家隔離14天，李男卻毫無理會，分別在3月2日、3月3日、3月5日及3月10日，4度出遠門遊玩，此行徑遭到政府開罰需繳納100萬元罰金。然而，他卻堅持己見不肯繳納，大嗆執行署自己早 「已脫產了」、「不會出面、不會繳罰款」。

據了解，桃園分署目前已2度通知李男繳納罰金，若第3次通知後拒繳，法務部行政執行署桃園分署限制出境、出海，同時要求警方進行強制拘提。

(中時電子報)